В 2020 году 54 региона на 100% выполнили нацпроект «Культура»

Как сообщила министра культуры Ольга Любимова, выполнению мероприятий не помешали действующие в регионах ограничения по COVID-19.

«Пятьдесят четыре субъекта достигли стопроцентного кассового освоения. Это лишний раз говорит о нашем эффективном взаимодействии с регионами, с местными органами власти», – подчеркнула Ольга Любимова

Министр культуры отметила, что кассовое освоение по итогам года в России составило 99,3%.

Нацпроект «Культура» действует с 2019 по 2024 годы. В него входят дочерние проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в правительстве нет возражений по индексации пенсий работающим пенсионерам.