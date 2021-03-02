В Ленобласть из Новосибирска прибыли лемуры — фото, видео

Автор: Гузель Галимова
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В Пулково прибыли четыре кошачьих лемура из Новосибирского зоопарка.

Животных проверили сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта. Они удостоверились, что животные полностью здоровы, их перевезли в надлежащих условиях. Документы также в порядке. После лемуры отправились дальше, к новому хозяину — индивидуальному предпринимателю из Приозерского района Ленобласти.

В Ленобласть из Новосибирска прибыли лемуры - фото, видео пулково, Приозерский район, Ленобласть, Лемуры
В Ленобласть из Новосибирска прибыли лемуры - фото, видео пулково, Приозерский район, Ленобласть, Лемуры
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В Ленобласть из Новосибирска прибыли лемуры - фото, видео пулково, Приозерский район, Ленобласть, Лемуры
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