В Ленобласть из Новосибирска прибыли лемуры — фото, видео

В Пулково прибыли четыре кошачьих лемура из Новосибирского зоопарка.
Животных проверили сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта. Они удостоверились, что животные полностью здоровы, их перевезли в надлежащих условиях. Документы также в порядке. После лемуры отправились дальше, к новому хозяину — индивидуальному предпринимателю из Приозерского района Ленобласти.
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