Четырех детских сада, две школы и отделения скорой медицинской помощи получили разрешения на строительство.

В скором времени в городе начнется постройка семи социальных объектов, которые получили разрешение на строительство. Об этом сообщили в администрации Петербурга 2 марта.

Губернатор Александр Беглов отметил важность создания комфорта для горожан и назвал эту задачу приоритетной для властей. Не все проблемные места закрыты, но взят хороший темп, в районах новостроек открываются новые детские сады, школы и поликлиники, отметил градоначальник.

Детский сад на 140 мест на улице Добровольцев получил одобрение на постройку. А также еще один трехэтажный детский сад появится в Кировском районе на проспекте Ветеранов.

Школа на 1 375 человек появится в районе Промышленной улицы. А также городскую школу в этом году планируют начать строить на улице Ольги Форш.

Отделения скорой медицинской помощи на 20 бригад для городской поликлиники № 8 в Невском районе получат новые здания на улице Крыленко.

Компании ООО «СтройТрестГалант-2» и ООО «Сэтл Инвест» стали застройщиками инвестиционных социальных объектов. Они займутся постройкой детсадов на территории предприятия «Предпортовый» в Красносельском районе и на Малой Бухарестской улице. Об этом рассказали Невские новости.