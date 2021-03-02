76 нарушений: в Ленобласти закончилась операция «Снегоход»

Операция «Снегоход – 2021» прошла в феврале во всех районах Ленобласти. Инспекторы Гостехнадзора выявили 76 единиц техники, эксплуатируемых с нарушениями.

Инспекторы Гостехнадзора совместно с ГИБДД, МЧС, ГИМС, сотрудниками линейных пунктов полиции, регионального поисково-спасательного отряда, СЗТУ Росрыболовства и органами местного самоуправления провели 17 рейдов, в ходе которых проверили 109 самоходных машин.

Главная цель операции — проверить эксплуатацию мототранспортной техники, соблюдение правил ее регистрации, убедиться в своевременном прохождении техобслуживания и, соответственно, безопасности снегоходов.

По итогам операции два снегохода задержаны и помещены на штрафстоянку.

Проверки носили, прежде всего, профилактический характер. Ведь нарушение правил, отсутствие права приводят к ДТП с тяжелыми последствиями и несут угрозу жизни и здоровью граждан.