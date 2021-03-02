Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Александр Дрозденко: «Локдаун вводить не планируем» - Гатчинская правда

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в 2020 году удалось сделать многое, несмотря на пандемию. В 2021 постараются осуществить все запланированное.

Для обсуждения вопросов, связанных с предстоящим празднованием 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2 марта был собран организационный комитет, который открыл Александр Дрозденко.

Несмотря на пандемию, в 2020 году для празднования победы было сделано многое, отметил губернатор. 2021 год глава 47 региона планирует провести так же насыщенно и интересно.

Молодежь также может помочь в проведении праздничных мероприятий, добавил Дрозденко. Для этого молодых людей привлекают в разные акции — «Георгиевская ленточка», «Диктант победы», Свеча памяти», «Бессмертный полк», субботники. Об этом рассказали в издании 47channel.

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01.03.2021 144
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