Жителю Кингисеппа заменили денежный штраф на 7 лет колонии

Городской суд изменил приговор для 45-летнего жителя Кингисеппа. Ранее ему был назначен штраф в 7 миллионов 700 тысяч рублей за получение взятки.

Для выплаты штрафа была предоставлена рассрочка на пять лет. За это время средства должнику собрать не удалось. Судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа на реальный срок.

Теперь мужчине придется провести 7 лет в колонии строгого режима.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителя Кингисеппа, по вине которого погибла его семья, приговорили к условному сроку.