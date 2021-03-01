Жителя Кингисеппа, по вине которого погибла его семья, приговорили к условному сроку

Кингисеппский городской суд вынес решение в отношении 37-летнего мужчины, из-за которого произошел пожар в жилом доме, унесший жизни его сожительницы и дочери.

Как сообщает пресс-служба судов Ленинградской области, мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к 3 годам условного срока, с таким же испытательным сроком. Также суд взыскал с виновника пожара 1 млн рублей в пользу родственников погибших.

Трагедия произошла в феврале 2020 года в Кингисеппском районе. Частный жилой дом загорелся из-за оставленного без присмотра включенного электроприбора в розетке. В результате произошел пожар, унесший жизни возлюбленной и ребёнка обвиняемого.