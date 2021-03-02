Дополнительные «Ласточки» запустят между Выборгом и Петербургом на мартовские праздники

В первые выходные марта между Северной столицей и Выборгом РЖД планирует запустить дополнительные пассажирские электропоезда.

Дополнительные «Ласточки» выйдут на дежурство уже 6 и 7 марта. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте РЖД.

Дополнительный пригородный поезд №7917 отправится из Петербурга в Выборг в 11:30 дня, а поезд под номером 7920 заберёт пассажиров из Выборга в 18:26 и доставит в город на Неве к 19:43. Данные меры связаны с увеличением пассажирского потока в преддверии Международного женского дня.