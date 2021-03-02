Школьница из Ленобласти заняла второе место на Всероссийской олимпиаде в Москве

Во вторник, 2 марта в Москве состоялся второй этап Всероссийской олимпиады по избирательному праву. Дарье Ямалетдиновой, ученице Бокситогорской школы № 3, удалось обойти 132 школьника из 58 регионов страны.

Всероссийское интеллектуальное соревнование проходило на базе Университета им. О.Е. Кутафина по избирательному праву «Софиум» и была организована ЦИКом России.

Во втором туре состязания приняли участие 19 учеников девятых классов и 14 десятиклассников из самых разных регионов России. В числе лучших оказалась Дарья Ямалетдинова. Для участия в мероприятии она была направлена по итогам краевого отборочного этапа.

Награждение призеров Всероссийской олимпиады назначено на среду, 3 марта. Оно пройдет в здании Центральной избирательной комиссии РФ.