В Гатчинском районе в школьных обедах обнаружили опасные бактерии

В школах Гатчинского района Роспотребнадзор провел проверку школьных обедов, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как сообщило ведомство, в пище, предназначенной для школьников, было найдено повышенное содержание вредных бактерий.

Территориальным управлением Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах в рамках внеплановой проверки организации, поставляющей питание в школьные учебные заведения, были отобраны пробы воды и пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований выявлено повышенное содержание болезнетворных бактерий, — рассказали в ведомстве.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства, повлекшие за собой нарушения в организации питания детей.