В Ленобласти выбирают лучших в сфере потребительского рынка

Конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» в 2021 году пройдет в 7 номинациях 18-19 марта.

В регионе выберут лучшего фитнес-инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по ремонту, пошиву обуви, мастера ногтевого сервиса, ведущего игрового жанра и портного. Отметим, что в этом году в конкурсе впервые могут принять участие самозанятые.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Заявки принимаются до 15 марта.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, сегодня в сфере потребительского рынка региона насчитывается около 15 000 магазинов, более 2 000 кафе, ресторанов, кондитерских и других предприятий питания, около 4 000 предприятий бытового обслуживания.

Посмотреть полный список победителей конкурса в 2020 году можно по ссылке. Отметим, что сам конкурс в прошлом году прошел в рамках второго Форума потребительского рынка Ленобласти в Выборге.