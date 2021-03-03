В Санкт-Петербурге за февраль зарегистрировали 90 тысяч нарушений ПДД с помощью камер

Автор: Александр Селиванов
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В январе водители нарушали правила вдвое чаще.

По информации Городского мониторингового центра, чаще всего жители и гости города превышали скорость — 85,5 тысячи раз, а это 94% от всех нарушений.

Второе по популярности нарушение проезд на запрещающий сигнал светофора — 1,2 тысячи раз. На третьем месте, неправильная парковка — 570 раз.

Специалисты считают, что на поведение водителей повлияли многочисленные февральские снегопады и сложная дорожная обстановка.

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01.03.2021 139
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