В Санкт-Петербурге за февраль зарегистрировали 90 тысяч нарушений ПДД с помощью камер

В январе водители нарушали правила вдвое чаще.

По информации Городского мониторингового центра, чаще всего жители и гости города превышали скорость — 85,5 тысячи раз, а это 94% от всех нарушений.

Второе по популярности нарушение проезд на запрещающий сигнал светофора — 1,2 тысячи раз. На третьем месте, неправильная парковка — 570 раз.

Специалисты считают, что на поведение водителей повлияли многочисленные февральские снегопады и сложная дорожная обстановка.