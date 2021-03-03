Выброс свалочного газа на полигоне Северная Самарка оказался фейковым

Автор: Александр Селиванов
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Госэконадзор не подтвердили факт выброса свалочного газа.

По информации издания Online47, которое связалось с Госэконадзором для проверки сообщений о выбросе свалочного газа на полигоне Северная Самарка 1 марта, факт выброса вещества не был подтвержден.

Отмечается, что полигон «Северная Самарка» будет первым подобным объектом, который закроют уже в 2021 году.

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01.03.2021 190
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