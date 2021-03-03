Подробности: 98-летняя блокадница оглохла после избиения пьяной сиделкой в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, сиделка в Санкт-Петербурге избила и угрожала убийством 89-летней женщине-блокаднице, за которой она осуществляла уход. Стали известны подробности происшествия.

Племянница нашла для своей 98-летней тети 49-летнюю круглосуточную сиделку на сайте объявлений. По данным следствия, в первый же рабочий день женщина стала выпивать алкогольные напитки.

В какой-то момент, будучи нетрезвой, она стала избивать блокадницу. Находящийся в ее кармане телефон случайно сам позвонил по последнему номеру – племяннице-нанимательнице. И та услышала в трубке крики и мольбы.

Пожилая женщина получила сотрясение мозга, ссадины и гематомы, а также оглохла на одно ухо. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что подростков в TikTok призывают к массовому самоубийству 3 марта.