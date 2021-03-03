Фото: у Петербурга появился еще один ангел – в память о погибших от COVID-19 врачах

На набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге установлена скульптура «Печальный ангел», посвященная памяти медицинских работников, погибших в борьбе с COVID-19.

По словам присутствовавшего на открытии мемориала губернатора Александра Беглова, «Печальный ангел» является продолжением народного проекта «Стена Памяти» на Малой Садовой улице, которая существовала с 27 апреля по 13 ноября 2020 года благодаря Ирине Масловой и Галине Артеменко.

Автором художественной композиции является петербургский скульптор Роман Шустров, умерший от COVID-19 в мае 2020 года.