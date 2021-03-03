Лжесотрудники банков за сутки украли 150 тысяч рублей у пенсионеров из Ленобласти

За сутки жертвами лжесотрудников банков стали две пожилые женщины из Волховского и Гатчинского районов Ленинградской области.

У 69-летней жительницы Волхова украли 50 тысяч рублей. Легенда мошенника – на имя пенсионерки якобы оформили кредит, избавится от которого можно, оформив новую кредитную карту, сняв с нее деньги и переведя на указанный счет.

У 86-летней жительницы Гатчины украли 100 тысяч рублей с помощью классической легенды об уязвимости счета. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждены уголовные дела.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что двое выпили неоплаченный алкоголь на кассе из-за отказа в продаже после 22:00 в Починке.