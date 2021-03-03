Мужчины, представившись пожарными, похитили у 83-летней жительницы Волхова 120 тысяч рублей.

Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионерки, проживающей в Ленобласти. Ранее в Архангельской области за аналогичное преступление арестовали его соучастника.

41-летний мужчина вместе со своим подельником 25-ти лет под видом работников противопожарной службы украли из квартиры 83-летней жительницы Волхова 120 тысяч рублей. Узнав о краже, сотрудники выследили путь мошенников от города до Ладожского вокзала.

По заявлению правоохранителей, преступники могут быть причастный к целой серии подобных ограблений. Об этом рассказало издание 78.ru.