Тракториста из Молдовы, угнавшего у петербуржца Kia Ceed, задержали во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 1 марта около 22:30 полицейский патруль остановился у белого Kia Ceed недалеко от АЗС в деревне Скотное во Всеволожском районе.

Из машины вышли двое мужчин. Один из них держал в руках автомобильные номера. Увидев полицейских, они побежали. Одного догнали. По предварительным данным, это 39-летний уроженец Молдавии, работающий трактористом.

Белый Kia Ceed был угнан 1 марта у 47-летнего генерального директора фирмы из Санкт-Петербурга. На автомобиль собирались установить номера от 25-летней «Газели». Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ночное время суток пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.