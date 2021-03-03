Путин призвал силовиков активнее бороться с вовлечением детей в протесты

По словам президента России, призывы к детям участвовать в несанкционированных акциях нарушают закон. И реагировать на это следует с точки зрения закона.

«С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», – сказал Владимир Путин

Также Владимир Путин напомнил о том, что посредством интернета распространяется неприемлемый контент, его используют для доведения до самоубийства.

«Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья. Собственно, вы так и делаете», – сказал Владимир Путин

Также президент России потребовал от МВД жестко пресекать любые проявления экстремизма, национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге лишат мандатов 11 муниципальных депутатов.