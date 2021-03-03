Глава Федерального медико-биологического агентства уверена в неизбежности третьей волны COVID-19, однако наличие вакцин значительно меняет вероятность её начала.

Вероника Скворцова, глава ФМБА спрогнозировала в интервью телеканалу «Россия-24» скорое наступление очередной волны коронавируса. По её словам необходимо привить 25 процентов населения России за два месяца, иначе новая вспышка коронавируса начнется в мае 2021 года.

Скворцова уточнила, что по формуле, где вакцина имеет эффективность 94 процента, а поствакцинный иммунитет длится не менее шести месяцев, необходимо привить четверть населения во избежание третьей волны. Прививочная компания в таком случае должна ыть проведена максимум за два месяца. Об этом рассказали в lenta.ru.

А недавно, главный эпидемиолог Петербурга рассказала свое мнение о вероятности повторной волны коронавируса.