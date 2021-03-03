Новые пожарные части построят в Лодейнопольском и Подпорожском районах

Новые пожарные депо позволят повысить уровень пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов.

Новые пожарные депо возведут в поселке Свирь в Подпорожском районе и в поселке Свирьстрой и селе Алеховщина Лодейнопольского района. Сейчас рядом с ж/д станцией Свирь построен временный пункт пожарной охраны. Ввод его в эксплуатацию сократит время реагирования пожарной охраны для 17 населенных пунктов и 2 садоводств Подпорожского района.

Для строительства пожарного поста в поселке Свирьстрой уже выделен земельный участок. В селе Алеховщина существующая пожарная часть располагается в деревянном здании 1940 года. Сейчас ведется работа по оформлению нового земельного участка для пожарного депо.

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Как уже писал ivbg.ru, всего с 2010 года в 47 регионе было отстроено 126 социальных объектов. И правительство области не собирается останавливаться на достигнутом. На днях новое пожарное депо открыли в Сосновом Бору. Построены и передаются «Леноблпожспасу» – в Семиозерье, Кудрово, начато строительство пожарного депо в Сертолово, находится на согласовании договор о строительстве депо в северном Кудрово. А начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко передал в Кировске восемь единиц боевой техники руководителям отрядов государственной противопожарной службы Ленобласти.