Фото: дворник сам осушил лужу и починил ливневую канализацию перед садиком в Петербурге

Дворник Сахиб Сайриев самостоятельно осушил огромную лужу перед детским садом на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге и починил ливневую канализацию.

Огромная лужа появилась рядом со въездом в садик после таяния сугробов. Сахиб сам договорился с водителем трактора, работавшим на территории квартала. Тот раскопал поврежденную трубу.

Сахиб вручную заменил ее на новую, а затем сам закопал траншею. По его словам, ремонт канализации не входит в его обязанности. Но он сделал это, потому что хотел помочь людям.

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