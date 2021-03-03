Кандидатуру Александра Дрозденко выдвинули на новую должность

Губернатора Ленобласти Александра Дрозденко представили в качестве кандидатуры на должность зампредседателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы от «Европейской народной партии».

Об этом сообщила пресс-служба администрации области в среду, 3 марта. Выбор среди претендентов на данную должность прошел в форме голосования 2 марта во время заседания политической группы Конгресса.

О результатах онлайн-голосования на должность зампредседателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пока не сообщается.

Отметим, что данное ведомство является консультативным органом и является одним из основных подразделений Совета Европы.