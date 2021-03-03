По словам губернатора в тройке лидеров по приросту субъектов малого и среднего бизнеса оказались Всеволожский, Волосовский и Ломоносовский районы Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в пятерку регионов, где число предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на один процент. В условиях общероссийской тенденции и непростого 2020 года это хороший показатель. Об этом рассказал Александр Дрозденко, выступая на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

По словам Дрозденко, успех был достигнут благодаря слаженной работе регионального правительства. В сложный для предпринимателей период был зафиксирован удачный рост розничного товарооборота, переезд петербуржцев на постоянное место жительства в пригород, увеличение показателей по внутреннему туризму.

Всеволожский район стал лидером по приросту субъектов малого и среднего бизнеса. В тройке лидеров оказались также Волосовский и Ломоносовский районы. Губернатор отметил, что успеха добились в том числе благодаря росту кредитования малого и среднего бизнеса и участия предпринимательского сословия в госзакупках.

Положительная динамика наблюдается как по увеличению субъектов малого и среднего предпринимательства, так и самозанятых. Этих показателей удалось добиться благодаря финансовой поддержке предпринимателей. Об этом рассказали vsevvesti.ru.