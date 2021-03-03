Ленобласть попала в ТОП-5 по росту малого и среднего бизнеса

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградской области зафиксирован прирост предприятий малого и среднего бизнеса. За последние годы в области увеличилось количество выданных кредитов  предпринимателям региона.

малый бизнес
Фото: Медиазавод

Так, по сравнению с 2018 годом число выданных заемных средств предпринимателям выросла более чем на 30 %.  46,8%. Например, «Сбербанк России» только за прошлый год выдал почти 10 млрд рублей малому и среднему бизнесу. Эксперты связывают прирост бизнеса в регионе со специальными государственными кредитными программами в период пандемии.

По данному поводу высказался и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко:

«В прошлом году Ленинградская область достигла положительной динамики по росту количества малых и средних предприятий – 64,5 тысяч предприятий сегодня работают в регионе, прирост составил 101%. Такой показатель только в пяти регионах России, и наша основная задача – сохранить количество малых и средних предприятий, созданных ими рабочих мест. Большую роль в этом играет финансовая поддержка, а также увеличение участия малого бизнеса в госзакупках и закупках крупных инфраструктурных проектов», — цитирует РИА Новости.
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