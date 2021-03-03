В России почти закончили разработку нового препарата от коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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Отечественное лекарство от коронавируса «Мир-19» испытают на 50 добровольцах уже в середине марта. Это будет первое клиническое исследование препарата.

Moscow's Infectious Diseases Hospital No 2
Фото: ТАСС

Новый препарат российского производства «Мир-19» находится на завершающих стадиях разработки. В скором времени препарат начнут испытывать на 50 добровольцах, сообщает Национальная служба новостей.

О создании еще одного отечественного лекарства рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.

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03.03.2021 76
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