В России почти закончили разработку нового препарата от коронавируса

Отечественное лекарство от коронавируса «Мир-19» испытают на 50 добровольцах уже в середине марта. Это будет первое клиническое исследование препарата.

Новый препарат российского производства «Мир-19» находится на завершающих стадиях разработки. В скором времени препарат начнут испытывать на 50 добровольцах, сообщает Национальная служба новостей.

О создании еще одного отечественного лекарства рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.