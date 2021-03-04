Башня святого Олафа в Выборге закрывается для посетителей

Праздничные весенние выходные — последняя возможность попасть на смотровую площадку башни Олафа в Выборгском замке

Согласно информации, опубликованной в официальной группе Выборгского музея-заповедника, 9 марта 2021 года башню закрывают для проведения очередного этапа реставрации. Примерный срок проведения работ — полтора года.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2022 году лифт поднимет посетителей до смотровой башни Олафа в Выборге. Стоит напомнить, что лифт в проекте реконструкции башни появился в 2018 году, тогда же когда и внесли обновление лестницы и реставрацию внутренних стен, сохранив часть ее фрагментов в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по вновь проектируемой лестнице.