В 2022 году лифт поднимет посетителей до смотровой башни Олафа в Выборге

Панорамный лифт доставит маломобильных посетителей наверх. А стены башни и ступени лестницы будут подсвечены по принципу Wall-washing, что подчеркнет архитектурный образ здания

Проект уже прошел госэкспертизу. Он предполагает минимальное вмешательство в убранство башни. На выполнение работ направлено почти 185 млн рублей, планируется их завершить в 2022 году.

Стоит напомнить, что лифт в проекте реконструкции башни появился в 2018 году, тогда же когда и внесли обновление лестницы и реставрацию внутренних стен, сохранив часть ее фрагментов в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по вновь проектируемой лестнице.

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Выборгский замок был возведён на небольшом острове в Финском заливе в Выборге. Является древнейшим из выборгских укреплений — он восходит к XIII веку. В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в результате археологических и консервационных работ раскрыли загадку подземного хода у северного торцевого фасада Комендантского дома Выборгского Замка. А ранее Владимир Цой рассказывал, что Вход в Цейхгауз Выборгского замка украсят музеефицированные «автографы», а также, что в Замке нашли вход в еще одно подземелье. При том два корпуса Арсенала на год закрываются на реставрацию.