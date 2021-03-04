В Ленобласти по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан глава администрации Кировского района.

По версии следствия, глава района знал об убыточной деятельности унитарного предприятия «Водоканал Кировского района», которая вела к его фактическому банкротству, но не предпринял никаких мер.

При этом не предпринял никаких мер к расторжению и оспариванию в судебном порядке необоснованных договоров, заключенных унитарным предприятием, изъятию муниципального имущества из хозяйственного ведения «Водоканала», а также к смене его руководства. В результате бездействие чиновника привело к образованию задолженности в размере более 6 млн рублей, предприятие признали банкротом, сообщает следком Ленобласти.

В доме и рабочем кабинете задержанного уже прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что старший государственный таможенный инспектор пункта Торфяновка Выборгской таможни предстанет перед судом, его обвиняют в превышении должностных полномочий.