Аэродром Левашово очистят от боеприпасов времен войны за 7,8 млн рублей

Аэродром в Левашово очистят от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны за 7,8 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В работы вложится дочерняя компания «Газпрома», которая и объявила конкурс на очистку аэродрома. Заявки принимались до 18 февраля. Добавляется, что контракт будет заключен исключительно с представителями малого или среднего предпринимательства.

К слову, “Газпром” намерен вложить порядка 41 млрд рублей в строительство аэропорта Левашово. Строительство должны завершить к концу 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что за прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 250 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.