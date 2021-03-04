Видео: полиция задержала банду угонщиков иномарок в Петербурге и Ленобласти

Полиция задержала крупную группировку угонщиков корейских машин KIA и Hyundai, которые перегоняли похищенные автомобили в другую страну для последующей продажи. Действовала банда на территории Ленобласти и Петербурга.

В преступную группу входили по меньшей мере 11 участников. 3 марта в Петербурге, Гатчине и Кингисеппе были задержаны четверо мужчин. Среди них: 57-летний эстонец, предполагаемый главарь банды, двое угонщиков, которые перегоняли иномарки в арендованные гаражи в Гостилицах, и электрик, участвовавший в кражах. Также установлены еще семь соучастников, которые выполняли различные функции в преступной схеме.

Пока удалось установить причастность банды к шести автоугонам в период с ноября 2020 года по январь 2021. Одна из иномарок была похищена прямо с парковки Пулково. Все автомобили изъяты у перегонщиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждены уголовные дела. Четверо подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте. Расследование продолжается.