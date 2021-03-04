Школьница из Кудрово госпитализирована с тяжелым отравлением – у нее нашли следы таблеток

По информации ivbg.ru, 2 марта около 20:00 в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова в тяжелом состоянии доставлена 16-летняя жительница Кудрово Всеволожского района.

Врачи диагностировали острое отравление. В квартире, где живет подросток, обнаружены упаковки от различных лекарственных средств в таблетках.

По данным полиции, семья школьницы полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что тело ребенка нашли возле заброшенного дома в Выборге.