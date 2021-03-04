Университет ИТМО вошел в список 100 лучших вузов мира в сфере компьютерных наук

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

График работы и обучения Университета ИТМО с 4 апреля по 30 апреля

Представители Петербургского вуза отметили рост качества обучения не только в техническом и инженерном направлениях, но и в гуманитарном.

Петербургский университет ИТМО занял 74 место в рейтинге мировых вузов по преподаванию компьютерных наук (QS World University Rankings by Subject 2021), рассказали в пресс-службе ИТМО. Четыре года назад вуз находился в топ-400 рейтинга.

Директор центра рейтинговых исследований ИТМО Илья Куфтырев отметил, что ИТМО подтвердил свою репутацию как конкурентоспособного и ведущего IT-вуза. По его словам университет расширяет спектр своих возможностей обучения и осваивает социально-гуманитарные направления. Об этом рассказали Невские новости.

Недавно мы писали о том, что Ленобласть попала в ТОП-5 по росту малого и среднего бизнеса.

Вам будет интересно
Университет ИТМО вошел в список 100 лучших вузов мира в сфере компьютерных наук Университеты Петербурга, рейтинг, ИТМО
Бывшая студентка отсудила почти 200 тыс. рублей с университета профсоюзов
Университет отказался отдавать своей бывшей студентке деньги, которые она внесла за обучение до отчисления по собственному желанию. Это стало поводом...
26.02.2021 229
Автор