Сотрудники транспортной полиции поздравили майора милиции в отставке с Международным женским днем

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Фото сзфоут.мвд.рф
Источник: Фото сзфоут.мвд.рф

Коллеги-полицейские поздравили Галину Васильевну с наступающим праздником, выпили с ней чай и послушали её воспоминания о службе.

В преддверии Международного женского дня сотрудники транспортной полиции Петербурга совместно с представителями Общественного совета поздравили майора милиции в отставке Галину Васильевну Дудареву. Коллеги вручили женщине букет весенних тюльпанов и сладкий торт.

В беседе за чаепитием, ветеран советской милиции рассказала о своей работе инспектором по делам несовершеннолетних транспортной милиции. В 70-х годах прошлого столетия она боролась с хулиганством и правонарушениями на железнодорожных магистралях Северо-Запада.

Источник: Фото сзфоут.мвд.рф
Источник: Фото сзфоут.мвд.рф

Галина Дударева больше 24 лет своей жизни отдала службе. И поныне она делится своим бесценным опытом с действующими сотрудниками транспортной полиции, являясь членом Совета ветеранов. Об этом рассказали online47.

А тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.

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