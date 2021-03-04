Изображение чемодана и как бы обрезанных рук в единственном аэропорту города вызывает исключительно негативные ассоциации, уверена эксперт.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», являющаяся оператором аэропорта Пулково, обновила товарный знак услуги упаковки багажа. Однако новый логотип подвергся критике экспертов. Припомнили скандально известного Соколова и несколько громких случаев с расчленением людей в Петербурге.

Новый товарный знак представляет из себя чемодан, который с двух сторон обхватывают кисти рук. Рядом две надписи: «PACKBAG» крупными буквами и «сохраним важное» размером помельче. Пресс службе компании рассказали что логотип выбирали совместно с пассажирами и пользователями соцсетей.

По словам Елена Юферевой, директора Brandson Branding Agency, подобное изображение вызывает исключительно негативные ассоциации. Разрабатываемые концепции всегда необходимо адаптировать под конкретную территорию, учитывая «культурный» бэкграунд.

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