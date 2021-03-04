Гости фестиваля смогут принять участие в народных забавах, попробовать традиционные угощения и прогуляться по торговым рядам.

Комитет МСУ Ленобласти сообщил в социальной сети Instagram о том, что Волховский район удостоился чести принимать этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур», который с 2013 года традиционно проходит в Ленобласти в последнюю субботу августа.

Председатель комитета Лира Бурак отметила, что с 2016 года мероприятие приобрело межрегиональный формат. Много лет Ленобласть становится местом сбора талантливых людей и мастеров — в город съезжаются творческие коллективы, привозят сувениры и произведения народны умельцев. И задача комитета состоит в том чтобы достойно встретить гостей.

Говоря об истории мероприятия, в 2018 году фестиваль состоялся в Приозерске, в 2019 – во Всеволожске, а в прошлом году право проведения праздника выпало Тихвину. 2020 год стал необычным для фестиваля: областные коллективы выступали вживую, а из соседних регионов – в онлайн формате. Лира Бурак выразила надежду, что в этом году все участники смогут приехать в Волхов.

В день Этнофестиваля планируется организовать праздничный гала-концерт, награждение самых крепких межнациональных семей, проживших в согласии 25 лет, а также провести мастер-классы в «Городе мастеров» и выбрать лучшее подворье на выставке-ярмарке «Национальные подворья».

Гости смогут принять участие в народных забавах, попробовать традиционные угощения и прогуляться по торговым рядам. Об этом рассказал представитель комитета в социальной сети Instagram.

Мы недавно писали о том, что завершить реставрацию Екатерининского корпуса в Петергофе планируют к 20 мая.