Задержан еще один участник незаконной охоты на лося в Ленобласти

О факте браконьерства во Всеволожском районе стало известно в четверг, 4 марта. В ходе следственных мероприятий был найден и задержан еще один участник незаконной охоты.

Третьим фигурантом дела оказался 37-летний уроженец соседнего государства, который проживал во Всеволожском районе Ленинградской области. Всем троим задержанным грозит уголовная ответственность по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Мужчинам может грозить тюремное заключение на срок до двух лет или крупный денежный штраф.

Ранее ivbg.ru сообщал о поимке двух браконьеров в Ленобласти, которые убили и разделали лося.