Северо-Западная таможня отчиталась о нескольких тысячах тонн цветов к 8 марта

Северо-Западное таможенное управление сообщило о значительном увеличении объемов ввозимой цветочной продукции на территорию Евразийского экономического союза.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Так, согласно данным пресс-службы ведомства, на территории деятельности таможенного управления в период с 14 февраля по 4 марта почти тысяча грузовых автомобилей перевезли 10 202 тонн цветов. Этот показатель в три раза больше аналогичного периода прошлого года.

Пик грузопотока цветочной продукции пришелся на конец февраля – начало марта. Тогда через МАПП «Бурачки» ежесуточно в среднем проходило более 100 грузовых автомобилей с цветами, — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, на сайте Северо-Западной таможни сообщили, что за указанный период на территории деятельности ведомства было задекларировано 725 тонн срезанных цветов и бутонов на сумму более 7 миллионов долларов.