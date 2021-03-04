В Петербурге за неделю увеличилось число заболевших Covid-19

Правительство Северной столицы обеспокоено хоть и небольшим, но ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. За неделю число больных выросло на несколько процентов.

«По сравнению с прошлым четвергом количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19 выросло на 3,78% (1292 человека). Число госпитализированных взрослых пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями увеличилось на 28,57% (333 человека), — сообщается в справке координационного совета по COVID-19.»

Также Смольный начал беспокоиться о вероятности появления третьей волны Covid-19:

«Совокупность показателей свидетельствует о значительном замедлении тренда на снижение распространения инфекции».