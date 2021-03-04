В Сосновом Бору на дежурство скоро выйдет новый реанимобиль

Спецмашину экстренной медицинской помощи осталось только зарегистрировать, после чего она сможет использоваться для вызовов.

Новый реанимобиль появится в ЦМСЧ № 38 ФМБА России в Сосновом Бору. О расширении автопарка медучреждения стало известно от пресс-служба Ленинградской АЭС в четверг, 4 марта.