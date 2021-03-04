В Сосновом Бору на дежурство скоро выйдет новый реанимобиль

Спецмашину экстренной медицинской помощи осталось только зарегистрировать, после чего она сможет использоваться для вызовов.
Новый реанимобиль появится в ЦМСЧ № 38 ФМБА России в Сосновом Бору. О расширении автопарка медучреждения стало известно от пресс-служба Ленинградской АЭС в четверг, 4 марта.
Спецавтомобиль был приобретен на средства станции. На данный момент она уже находится на территории ЦМСЧ № 38 ФМБА России в Сосновом Бору. Помогать тяжелобольным пациентам техника сможет только после того, как ее официально передадут в медучреждение, а именно оформят необходимые документы.
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