В Сосновом Бору на дежурство скоро выйдет новый реанимобиль

Автор: Анастасия Щербакова
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Спецмашину экстренной медицинской помощи осталось только зарегистрировать, после чего она сможет использоваться для вызовов.

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Фото: Online47

Новый реанимобиль появится в ЦМСЧ № 38 ФМБА России в Сосновом Бору. О расширении автопарка медучреждения стало известно от пресс-служба Ленинградской АЭС в четверг, 4 марта.

Спецавтомобиль был приобретен на средства станции. На данный момент она уже находится на территории ЦМСЧ № 38 ФМБА России в Сосновом Бору. Помогать тяжелобольным пациентам техника сможет только после того, как ее официально передадут в медучреждение, а именно оформят необходимые документы.

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