В Комарово эвакуировали пациентов детского санатория из-за сообщения о минировании

Автор: Александр Селиванов
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В ходе осмотра корпусов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

По информации правоохранительных органов, персонал детского санатория «Комарово» в Курортном районе Санкт-Петербурга эвакуировали вечером 3 марта из-за сообщения о минировании.

Отмечается, что из здания санатория эвакуировали 250 человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, материалы направлены в Следственный комитет.

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02.03.2021 183
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