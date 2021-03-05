В Комарово эвакуировали пациентов детского санатория из-за сообщения о минировании

В ходе осмотра корпусов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

По информации правоохранительных органов, персонал детского санатория «Комарово» в Курортном районе Санкт-Петербурга эвакуировали вечером 3 марта из-за сообщения о минировании.

Отмечается, что из здания санатория эвакуировали 250 человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, материалы направлены в Следственный комитет.