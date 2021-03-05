На выставке посетители смогут увидеть «дамские штучки» былых времен.
Новая экспозиция в честь празднования Международного женского дня открылась в Выборгском замке. Посетители музея смогут увидеть быт дам тех времен: веер, шляпка, брошка, пудреница, наручные часы и многое другое.
На выставке продемонстрируют старые открытки, которые получали и писали дамы до революции, и те, которые доставляла адресатам уже советская почта.
Выставку можно посетить в главном корпусе Выборгского замка. Она продолжит свою работу до 31 марта. Об этом рассказали lenobl.ru.
Почитайте какие самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта назвали россиянки.
Вам будет интересно
Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы, об этом свидетельствуют данные опроса Superjob. Получить в подарок...
05.03.2021 46