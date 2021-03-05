На выставке посетители смогут увидеть «дамские штучки» былых времен.

Новая экспозиция в честь празднования Международного женского дня открылась в Выборгском замке. Посетители музея смогут увидеть быт дам тех времен: веер, шляпка, брошка, пудреница, наручные часы и многое другое.

На выставке продемонстрируют старые открытки, которые получали и писали дамы до революции, и те, которые доставляла адресатам уже советская почта.

Выставку можно посетить в главном корпусе Выборгского замка. Она продолжит свою работу до 31 марта. Об этом рассказали lenobl.ru.

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