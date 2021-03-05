В Выборгском музее открылась выставка предметов женского обихода

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Источник фото: lenobl.ru
Источник фото: lenobl.ru

На выставке посетители смогут увидеть «дамские штучки» былых времен.

Новая экспозиция в честь празднования Международного женского дня открылась в Выборгском замке. Посетители музея смогут увидеть быт дам тех времен: веер, шляпка, брошка, пудреница, наручные часы и многое другое.

На выставке продемонстрируют старые открытки, которые получали и писали дамы до революции, и те, которые доставляла адресатам уже советская почта.

Выставку можно посетить в главном корпусе Выборгского замка. Она продолжит свою работу до 31 марта. Об этом рассказали lenobl.ru.

Почитайте какие самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта назвали россиянки.

Вам будет интересно
В Выборгском музее открылась выставка предметов женского обихода экспозиция, Международный женский день, выставка, Выборгский Замок, Выборг
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта
Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы, об этом свидетельствуют данные опроса Superjob. Получить в подарок...
05.03.2021 46
Автор