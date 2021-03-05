Шикарный автомобиль привлек внимания полиции Петербурга не только подозрительными номерами, но и мигалкой.

В Пушкине остановили «Мерседес» с тремя шестерками и буквами «ВОР» на номерах. Помимо номерного знака устаревшего образца, на крыше авто была установлена мигалка.

Как выяснилось, номера — подложные. За рулем «Майбаха» оказался 52-летний Константин, проработавший 20 лет в автопарке Смольного. Поездка на люксовом авто с нарушением правил установки номеров и незаконной мигалкой обошлась водителю в 3500 тысячи рублей штрафа. Информация стала известна изданию 47news. Видео 78.ru.

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