Во Всеволожске возле магазина избили мужчину

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сам инцидент произошел еще 26 февраля — избитого мужчину нашли у одного из сетевых магазинов на Всеволожском проспекте. Врачи диагностировали у 36-летнего жителя Лужского района закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей носа, ушибы лица и гематомы. Полицейские не смогли опросить пострадавшего, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

4 марта полиция задержала подозреваемого — 30-летнего безработного жителя Всеволожска. Возбуждено уголовное дело.