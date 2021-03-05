Администрация Ленобласти может переехать в Гатчину

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес в канцелярию ЗакСа проект обновленного устава Ленобласти. Одним из изменений может стать смена места деятельности правительства региона.

гатчина
Фото: Аргументы и факты

О данном предложении губернатора региона стало известно в пятницу, 5 марта. Если это произойдет, Гатчина фактически станет столицей Ленинградской области. Вероятно данная инициатива все-таки будет принята — в новое здание по адресу  Киргетова, 1 в скором времени начнут переезжать отдельные ведомства.

«Предлагается на переходный период закрепить в качестве мест размещения органов госвласти Ленобласти как Санкт-Петербург, так и Гатчину», —  отметил Александр Дрозденко.
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