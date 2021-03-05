Администрация Ленобласти может переехать в Гатчину

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес в канцелярию ЗакСа проект обновленного устава Ленобласти. Одним из изменений может стать смена места деятельности правительства региона.
О данном предложении губернатора региона стало известно в пятницу, 5 марта. Если это произойдет, Гатчина фактически станет столицей Ленинградской области. Вероятно данная инициатива все-таки будет принята — в новое здание по адресу Киргетова, 1 в скором времени начнут переезжать отдельные ведомства.
«Предлагается на переходный период закрепить в качестве мест размещения органов госвласти Ленобласти как Санкт-Петербург, так и Гатчину», — отметил Александр Дрозденко.
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03.03.2021 155