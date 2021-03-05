В Кронштадте полицейский автомобиль врезался в автобус — фото

Авария между полицейской машиной и пассажирским автобусом № 101 произошла в пятницу, 5 марта. Также в ДТП незначительно пострадала девочка, переходившая дорогу в момент столкновения.

Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург

Информация об аварии была размещена в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. Обстоятельства происшествия на данный момент уточняются. Очевидец ДТП сообщил, что все произошло, примерно, в 16:15 у дома № 10 по Кронштадтскому шоссе.

«Девочка дорогу по пешеходному переходу перебегала, её задели», — также добавил свидетель ДТП.