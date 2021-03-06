Жители села Дубровка жалуются на вырубку леса в местном парке

В соцсетях неравнодушные жители Всеволожского района обеспокоены уничтожением деревьев в парке Невский, что расположен в поселке Дубровка. Последствия вырубки они записали на видео.

Видеоматериал опубликовали в группе Дежурный по Ленобласти. Как рассказывает на видео житель Дубровки, в парке за последние 2 дня уже уничтожили 9 вязов. Вырубку деревьев на этом участке началась еще в прошлом году — тогда было уничтожено 28 вязов и 5 берёз, не считая тополей.

«Уважаемые Дубровчане, я обращаюсь к жителям, кто не равнодушен к будущему нашего посёлке, к тем, кто с любовью сажал деревья в парке Невский, к тем, чьи бабушки и дедушки мамы и папы превращали поселок , где после войны не было ни одного дерева, в зелёный посёлок», — призывает неравнодушный житель односельчан к ответным действиям.