Жители села Дубровка жалуются на вырубку леса в местном парке

В соцсетях неравнодушные жители Всеволожского района обеспокоены уничтожением деревьев в парке Невский, что расположен в поселке Дубровка. Последствия вырубки они записали на видео.
Видеоматериал опубликовали в группе Дежурный по Ленобласти. Как рассказывает на видео житель Дубровки, в парке за последние 2 дня уже уничтожили 9 вязов. Вырубку деревьев на этом участке началась еще в прошлом году — тогда было уничтожено 28 вязов и 5 берёз, не считая тополей.
«Уважаемые Дубровчане, я обращаюсь к жителям, кто не равнодушен к будущему нашего посёлке, к тем, кто с любовью сажал деревья в парке Невский, к тем, чьи бабушки и дедушки мамы и папы превращали поселок , где после войны не было ни одного дерева, в зелёный посёлок», — призывает неравнодушный житель односельчан к ответным действиям.
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04.03.2021 173