Сиделке, избивавшей 98-летнюю блокадницу, грозит 15 лет тюрьмы

Правоохранители поменяли обвинительную статью женщине, которая издевалась над пожилой блокадницей Ленинграда. Сиделку будут судить по статье «Покушение на убийство».

В Петербурге продолжается расследование резонансного дела о побоях и издевательствах над 98-летней блокадницей. Согласно информации Mash на Мойке, следователи заменили статью «Угроза убийством» на «Покушение на убийство». В данном случае садистке может грозить тюремный срок от 8 до 15 лет.

Напомним, что ранее стало известно о фактах насилия в отношении пенсионерки. Подробности издевательств 98-летняя блокадница рассказала на видео.