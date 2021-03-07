На обработку дорог в Ленобласти за сутки потрачено более 1600 тонн соли

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на обработку региональных дорог за прошедшие 24 часа потрачены 1640,9 тонны соли и 935,4 тонн песко-соляной смеси.

На обработку КАД направлено 647 тонн соли, с которой работали 39 комбинированных спецмашин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре трактора, 92 дорожных рабочих и 10 единиц различной спецтехники.

Всего же к уборке региональных трасс привлечены 155 КДМ, 6 автогрейдеров, 31 погрузчик, 11 тракторов, 81 единица другой техники и 559 рабочих. Работа продолжается в формате патрульных снегоочистки и противогололедной обработки.

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