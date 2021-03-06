Автоэксперты посоветовали водителям не спешить с заменой зимней резины на летнюю, а также выяснили что говорит об этом закон.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов посоветовал петербуржцам не спешить с этим решением. По его словам сейчас наблюдается режим температурных скачков. Асфальт и дорога с утра становятся скользкими, а днем – подтаивает, что крайне опасно. Он думает что стабильно плюсовая температура ночью будет ближе к конце марта.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Булавин рассказал что говорит о замене покрышек буква российского закона. Эксперт отметил, что в законе нет четкого правила о переходе на летнюю резину. Однако в скором времени эти требования рано или поздно могут появиться, добавил Булавин.

Информацией поделились в Невских новостях. Почитайте наш материал о том, как экономить электроэнергию в РФ.